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17:00, 10 августа 2023 года В Орле на детской площадке задержали вооруженного мужчину Инцидент произошел во дворе дома на улице Новосильской.



Фото: архив "Вести-Орел"

Сообщение о происшествии наряд Росгвардии получил в шесть часов утра во время патрулирования. Правоохранители добрались до места за пару минут. У мужчины в руках был предмет, схожий с пневматической винтовкой.



26-летний задержанный рассказал, что хотел для развлечения пострелять по банкам. Мужчину доставили в полицию. Как оказалось, он уже привлекался к уголовной ответственности.



Ружье передано специалистам на экспертизу.





Артем Ежаков



