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9:30, 11 августа 2023 года Мошенники вынудили нескольких орловчанок взять кредиты и отдать им деньги Женщины переводили от нескольких десятков тысяч рублей до более миллиона.



Фото: архив "Вести-Орел"

За минувшие сутки к полицейским с заявлениями пришли несколько орловчанок. Все они стали жертвами дистанционных мошенников. В региональном УМВД сообщили, что женщины стали жертвами одинаковой преступной схемы – их пугали тем, что на их имена берут кредиты или что их сбережения под угрозой. Чтобы спасти деньги, орловчанок убеждали самих оформить займы и перевести средства на "безопасные счета".

"На подобную уловку попались три жительницы Заводского района, а также жительницы Северного и Советского районов города Орла. Потерпевшие перевели на указанные злоумышленниками счета различные суммы, варьировавшиеся от нескольких десятков тысяч рублей до более миллиона рублей", – сообщили в полиции.





Артем Ежаков



