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20:30, 10 августа 2023 года Орловский стрелок взял два золота на играх СНГ Идеальную меткость показал Илья Суханов.



Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

В Республике Беларусь проходят II игры стран СНГ. Орловский спортсмен Илья Суханов в составе сборной России завоевал две золотые медали в пулевой стрельбе. Первую награду он добыл в личном старте в упражнении МП-8. Второе золото орловец завоевал в том же упражнении в составе команды.



12 - 13 августа в Могилеве пройдут соревнования по карате. За награды будет бороться орловчанка Варвара Головина.









Артем Ежаков



