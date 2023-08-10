Главная » Новости



17:22, 10 августа 2023 года В орловских школах появится советник директора по работе с детскими объединениями Новую должность введут с начала учебного года.





С 1 сентября в школах Орловской области появятся советники директора по воспитанию и работе с детскими объединениями. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Новые сотрудники будут информировать учеников о федеральных, региональных и муниципальных мероприятиях, а также помогать ребятам с реализацией перспективных идей. Ранее кандидаты на новые должности участвовали в конкурсном отборе, где представили электронное портфолио, прошли тестирование и индивидуальное собеседование. Сейчас они повышают свою квалификацию.





Ксения Солоухина



