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18:00, 10 августа 2023 года Орловцы приступили к сбору ремонтантной малины Так называется группа сортов малины, способных плодоносить как на двухлетних, так и на однолетних побегах.





В августе поспевает ремонтантная малина. Сейчас идет активный сбор этой ягоды. Дачники любят выращивать ее для себя, а в хозяйстве Болховского района думают о выводе такой малины на орловский рынок.



Ремонтантная малина крупнее обычной, поспевает быстрее, устойчива к заболеваниям, а еще полезная для здоровья. Из -за низкого гликемического индекса лакомиться ей можно без вреда для фигуры, но в умеренных количествах – не больше 400 граммов в день.





Юлия Опанасюк



