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19:00, 10 августа 2023 года В Орловской области нашли 22 поддельные банкноты Это число по отношению к прошлому году сократилось более чем вдвое.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

За первые шесть месяцев 2023 года специалисты выявили 22 поддельные банкноты на территории региона. За аналогичный период 2022 года было обнаружено 45 ненастоящих купюр.



– За первое полугодие было выявлено две монеты номиналом пять рублей. В прошлом году за этот же период подобных случаев не было. Фальшивые монеты встречаются крайне редко. Металлические подделки всегда отличаются по цвету от настоящих денег. Иногда такая монета обычно "рисует", то есть оставляет след на бумаге, - рассказала начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций орловского отделения Банка России Алла Верижникова.



Сотрудники банка выявили четыре тысячерублевых подделки и две фальшивые банкноты номиналом в две тысячи рублей. Эксперты Орловского отделения Банка России призывают орловцев быть внимательными и не стесняться проверять деньги на подлинность.





Сергей Силаев



