В Орловской области 13 километров федеральных трасс покрыли защитным слоем

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9:00, 11 августа 2023 года
В Орловской области 13 километров федеральных трасс покрыли защитным слоемТакже на участках укрепили обочины и обновили разметку.
Защитное покрытие из горячей битумоминеральной смеси уложили на автодорогах М-2 “Крым”, Р-119 “Орел – Тамбов”, Р-92 “Калуга – Орел”. Кроме того, специалисты провели работы по укреплению обочин и нанесли новую разметку.
По информации тг-канала “Телеграммы из Орла”, на трассе Р-119 “Орел – Тамбов” идет капремонт шести километров дороги. Данный участок планируют расширить с двух до четырех полос движения.
Ксения Солоухина