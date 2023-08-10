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17:30, 10 августа 2023 года В Мценске завершается благоустройство общественных территорий Оно проходит в рамках федерального проекта “Формирование комфортной городской среды”.





На ремонт дворов в Мценске было направлено 15 миллионов рублей. Так, в 1-ом микрорайоне возле двух домов обновили дорожное покрытие, тротуары и освещение. В порядок привели территорию у дома № 3 на Школьном проезде. Вскоре там установят лавочки и урны. Благоустроенные объекты готовят к приемке. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Кроме того, преобразилась общественная территория перед Дворцом культуры. Там установили светильники и подключили линию электроснабжения. Такие же работы ведутся в парке культуры и отдыха. Общая их стоимость составила порядка 10 миллионов рублей.





Ксения Солоухина



