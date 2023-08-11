Пассажир украл мобильник у водителя орловской маршрутки
Неприятности с законом заработал 18-летний молодой человек.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловские полицейские установили подозреваемого в краже мобильного телефона у водителя маршрутки. Им оказался 18-летний пассажир. При просмотре записей с камер видеонаблюдения шофер увидел, что молодой человек забрал лежащий в салоне гаджет, а правоохранители установили его личность.
В региональном УМВД сообщили, что подозреваемый воспользовался тем, что водитель отвлекся, прикарманил телефон и вышел из автобуса. Дальше фигурант вынул сим-карту и продал гаджет.
Ущерб молодой человек возместил. Суда он ждет на свободе, под подпиской о невыезде.