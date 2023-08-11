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8:30, 11 августа 2023 года Пассажир украл мобильник у водителя орловской маршрутки Неприятности с законом заработал 18-летний молодой человек.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловские полицейские установили подозреваемого в краже мобильного телефона у водителя маршрутки. Им оказался 18-летний пассажир. При просмотре записей с камер видеонаблюдения шофер увидел, что молодой человек забрал лежащий в салоне гаджет, а правоохранители установили его личность.



В региональном УМВД сообщили, что подозреваемый воспользовался тем, что водитель отвлекся, прикарманил телефон и вышел из автобуса. Дальше фигурант вынул сим-карту и продал гаджет.



Ущерб молодой человек возместил. Суда он ждет на свободе, под подпиской о невыезде.





Артем Ежаков



