Народные приметы: почему нужно ходить в гости в день Николая Угодника

11 августа православная церковь отмечает великий праздник – Рождество Николая Чудотворца. Святого также называют Николаем Угодником.

Что нужно делать в этот святой день:

- 11 августа считается отличным днем для заключения брака. Семья будет крепкой и счастливой;

- В этот день нужно сходить в баню, чтобы смыть с себя все грехи;

- Отличный день для уборки и стирки;

- В этот день нужно ходить в гости или приглашать к себе, тогда в доме будет счастье;

Каких действий стоит избегать 11 августа:

- Не самый лучший день для купания в водоемах;

- 11 августа лучше отложить шитье и рукоделие;

- От совершения крупных покупок тоже нужно отказаться;

- В святой праздник не стоит лениться и откладывать домашние дела.