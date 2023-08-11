Народные приметы: почему нужно ходить в гости в день Николая Угодника

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6:00, 11 августа 2023 года
Народные приметы: почему нужно ходить в гости в день Николая Угодника11 августа православная церковь отмечает великий праздник – Рождество Николая Чудотворца. Святого также называют Николаем Угодником.
Николай Угодник считается покровителем моряков, путешественников и купцов. Чаще всего его просили о разрешении трудного дела или об особой удаче. Помогает тем, кто оказался заложником несправедливости и оберегает детей, особенно сирот.
Что нужно делать в этот святой день:
- 11 августа считается отличным днем для заключения брака. Семья будет крепкой и счастливой;
- В этот день нужно сходить в баню, чтобы смыть с себя все грехи;
- Отличный день для уборки и стирки;
- В этот день нужно ходить в гости или приглашать к себе, тогда в доме будет счастье;
Каких действий стоит избегать 11 августа:
- Не самый лучший день для купания в водоемах;
- 11 августа лучше отложить шитье и рукоделие;
- От совершения крупных покупок тоже нужно отказаться;
- В святой праздник не стоит лениться и откладывать домашние дела.
Александра Бахтина