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19:27, 10 августа 2023 года 12 августа в Орле пройдет финал чемпионата России по пляжному волейболу В областную столицу приехали ведущие волейболисты страны.



Фото: архив "Вести-Орел"

На 11 августа запланированы матчи одной восьмой и одной четвертой на площади и стадионе Ленина. Встречи начнутся в 9.30. В 13.30 победители уже сыграют между собой, после чего определятся полуфиналисты среди мужчин и женщин.



В субботу, 12 августа, все матчи пройдут на площади Ленина. Полуфиналы стартуют в 9.30, стартовый свисток в матче за третье место прозвучит в 15.00, а финалы состоятся в 17.00.



Участниками соревнований являются именитые спортсмены - серебряные призеры Олимпиады в Токио, заслуженные мастера спорта Олег Стояновский и Вячеслав Красильников, мастера спорта международного класса Илья Лешуков, Константин Семенов.





Сергей Силаев



