четверг 10.08.2023 15:54:53 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

15:00, 10 августа 2023 года

Орловчанка Клавдия Наумова удостоена ордена Дружбы

Указ о награждении легендарного тренера подписал Владимир Путин.

Фото: архив "Вести-Орел"

Почетный гражданин города Орла и заслуженный тренер России по спортивной акробатике Клавдия Наумова удостоена ордена Дружбы. Об этом рассказал спикер облсовета Леонид Музалевский.

Клавдия Михайловна Наумова за свою тренерскую карьеру воспитала 261 мастера спорта СССР и России, 28 мастеров спорта международного класса, шесть заслуженных мастеров спорта, пять заслуженных тренеров России, 24 абсолютных чемпионов Европы и мира.

Клавдия Наумова родилась 23 декабря 1940 года в Магнитогорске. Свой спортивный путь она начала в родном городе, к окончанию школы став мастером спорта по гимнастике. В составе сборной страны Наумова принимала участие в крупных состязаниях, но на Спартакиаде народов СССР в Киеве получила серьезную травму колена, после чего ушла в акробатику.


Артем Ежаков
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.