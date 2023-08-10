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15:00, 10 августа 2023 года Орловчанка Клавдия Наумова удостоена ордена Дружбы Указ о награждении легендарного тренера подписал Владимир Путин.



Фото: архив "Вести-Орел"

Почетный гражданин города Орла и заслуженный тренер России по спортивной акробатике Клавдия Наумова удостоена ордена Дружбы. Об этом рассказал спикер облсовета Леонид Музалевский.



Клавдия Михайловна Наумова за свою тренерскую карьеру воспитала 261 мастера спорта СССР и России, 28 мастеров спорта международного класса, шесть заслуженных мастеров спорта, пять заслуженных тренеров России, 24 абсолютных чемпионов Европы и мира.



Клавдия Наумова родилась 23 декабря 1940 года в Магнитогорске. Свой спортивный путь она начала в родном городе, к окончанию школы став мастером спорта по гимнастике. В составе сборной страны Наумова принимала участие в крупных состязаниях, но на Спартакиаде народов СССР в Киеве получила серьезную травму колена, после чего ушла в акробатику.





Артем Ежаков



