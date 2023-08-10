Главная » Новости



14:00, 10 августа 2023 года В Орловскую область снова придут грозы и шквалистый ветер Непогода прогнозируется в течение ближайших суток.



Фото: архив "Вести-Орел"

ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает жителей региона о грядущей непогоде. По прогнозу синоптиков, с сегодняшнего вечера и в течение ближайших суток на Орловщине ожидаются дожди, местами сильные. В отдельных районах прогнозируются грозы и ветер с порывами до 18 метров в секунду.



Температура ночью – от 14 до 19 градусов тепла, днем – от 21 до 26 градусов.



Напомним, что в Орловской области 7 августа прошел ураган. В 22-х районах из-за непогоды возникли перебои с электроснабжением. Ветер валил деревья и другие объекты.





Артем Ежаков



