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14:30, 10 августа 2023 года В Орловской области экс-главу отделения "Почты России" оштрафовали за хищение имущества компании Девушка заплатит 100 тысяч рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

Колпнянский районный суд приговорил бывшую главу отделения почтовой связи Крутое/Малоархангельский почтамт к штрафу в 100 тысяч рублей за присвоение вверенного ей имущества "Почты России" на общую сумму в 250 тысяч рублей.



Вердикт в отношении 21-летней девушки еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. Об этом сообщили в региональных СУ СК и прокуратуре.





Артем Ежаков



