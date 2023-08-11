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5:00, 11 августа 2023 года Диетолог рассказал, можно ли есть после 18:00 Советами поделилась специалист Оксана Лаушкина.





Так устроен наш организм, что в вечернее время активны еще ферменты и гормон инсулин, свое действие они прекращают в 22:00. Так,что есть можно и нужно. Лучше отдать предпочтение легкой пище: белое мясо, рыба и овощи отлично подойдут для ужина. Не стоит есть крупы, фрукты и красное мясо. Чтобы до того, как вы легли спать, ваш организм успел переварить пищу. В итоге вы будете сыты без ущерба для фигуры и желудка.





Александра Бахтина



