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12:30, 10 августа 2023 года В Орле отключили горячую воду и свет на нескольких улицах Это связано с ремонтными работами.



Фото: пресс-служба городской администрации

Горячее водоснабжение отключено по улице Генерала Жадова, 21 с 8.00 10 августа до 17.00 11 августа, сообщили в пресс-службе городской администрации.



Электроэнергия отключена на улице Пушкина, 112, 116 9.00 до 14.00 10 августа и с 9.00 до 17.00 на улице Половецкой, в переулке Оренбургском, переулке Уральском, улице Уральской, улице Челябинской, в переулке Половецком, на улице Лужковской, улице Пятницкой, в переулке Поворотном, на улице Фестивальной, улице Непрецкой и улице Челюскинцев.





Сергей Силаев



