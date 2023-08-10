В Орловской области запустили чат-бот к выборам главы региона

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13:30, 10 августа 2023 года
В Орловской области запустили чат-бот к выборам главы регионаПользователи смогут узнать интересующую их информацию с помощью ресурса.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Для перехода к боту "Выборы губернатора-2023" можно перейти по ссылке и выбрать интересующий раздел, рассказали в избирательной комиссии Орловской области.
Чат-бот подскажет орловцам, когда будут выборы, кто сможет проголосовать и как найти свой избирательный участок. Для этого бот пришлет необходимые ссылки.
Напомним, выборы главы региона состоятся 8, 9 и 10 сентября 2023 года.
Сергей Силаев
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