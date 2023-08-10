За неделю на реализацию нацпроектов в Орловской области направили более 440 миллионов рублей

Большая часть средств ушла на ремонт дорог.

На прошлой неделе на реализацию национальных проектов в регионе было направлено более 440 миллионов рублей, порядка 136 из которых вложили в дорожный ремонт. Кроме того, на благоустройство территорий в областной столице и нескольких муниципальных образованиях потратили около 57 миллионов рублей, расселение аварийных домов обошлось в 56 миллионов рублей, а строительство спортивных объектов – в 48.

По информации тг-канала “Телеграммы из Орла”, кассовые расходы на мероприятия нацпроектов превысили 4,6 миллиарда рублей или 45 % от предусмотренного объема, который превышает 10 миллиардов.