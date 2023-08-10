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13:00, 10 августа 2023 года Жителям Орловской области рассказали, как восстанавливали областную столицу после 1943 года Город 80 лет назад был превращен в руины.







В годы Великой Отечественной многие населенные пункты Орловщины были в буквальном смысле стерты с лица земли. Оккупанты не щадили ничего. На долю наших земляков выпали тяжелые испытания.



В то время были разрушены больницы, школы и дома. Трагедия коснулась каждой семьи. Несмотря на сложности орловцы первыми встали в ряды создателей новой жизни: подняли с колен город, испепеленный войной. Женщины и дети восстановили 14 школ, 3 аптеки и 47 магазинов.



О том, как орловцы восстанавливали родной город, расскажет Эльза Ахмедбекова.





Эльза Ахмедбекова



