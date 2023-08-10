Орловская область отправила в зону СВО 190 тонн питьевой воды

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12:00, 10 августа 2023 года
Орловская область отправила в зону СВО 190 тонн питьевой водыОчередную партию передали бойцам, находящимся на бахмутском направлении.
Фото: Правительство Орловской области
На данный момент Орловщина доставила на передовую 190 тонн питьевой воды из 200 закупленных. Накануне 20 тонн отправили в подразделения Армии России, которые выполняют боевые задачи на бахмутском направлении. Воду военнослужащим раздавали прямо на дороге за городом Попасная. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.
В областном центре работают два пункта сбора бутилированной воды: центр “Патриот 57” (улица Привокзальная, 8) и администрация Орловского МО (улица Полярная, 12)
Ксения Солоухина