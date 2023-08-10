Главная » Новости



10:30, 10 августа 2023 года В Малоархангельске 58-летняя велосипедистка попала под колеса иномарки Женщина получила травмы.



Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Авария случилась вчера в районе четырех часов дня на улице Калинина в Малоархангельске. Возле дома № 13 “Киа” наехала на велосипедистку. Как сообщили в региональном УГИБДД, женщина не уступила дорогу автомобилю.



В результате столкновения 58-летняя орловчанка травмировалась, госпитализация ей не потребовалась. В общей сложности за минувшие сутки в регионе зарегистрировали десять ДТП с одним пострадавшим.





Ксения Солоухина



