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11:30, 10 августа 2023 года В Орле сотрудники МЧС организовали блог-тур Журналистам и зоозащитникам рассказали как устроена работа пожарных.







Необычное мероприятие прошло в международный день кошек. Спасатели помогают не только людям, попавшим в беду, но и животным.



Снятие кошек с дерева остается самым популярным видом помощи сотрудников МЧС четвероногим. Иногда попадают в беду и собаки. Недавно в Ливнах спасатели вызволили пса из плена в заброшенном подвале.



С непростой службой пожарных познакомились те, кому судьба четвероногих не безразлична - руководители общественных организаций, зоозащитники и волонтеры. Им показали, как устроен быт пожарных, каким образом происходит выезд на места происшествия, в том числе с участием четвероногих.





Владимир Маряшин



