В Орле сотрудники МЧС организовали блог-тур

Журналистам и зоозащитникам рассказали как устроена работа пожарных.
Необычное мероприятие прошло в международный день кошек. Спасатели помогают не только людям, попавшим в беду, но и животным.
Снятие кошек с дерева остается самым популярным видом помощи сотрудников МЧС четвероногим. Иногда попадают в беду и собаки. Недавно в Ливнах спасатели вызволили пса из плена в заброшенном подвале.
С непростой службой пожарных познакомились те, кому судьба четвероногих не безразлична - руководители общественных организаций, зоозащитники и волонтеры. Им показали, как устроен быт пожарных, каким образом происходит выезд на места происшествия, в том числе с участием четвероногих.