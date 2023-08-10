четверг 10.08.2023 10:12:46 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

9:46, 10 августа 2023 года

Народные приметы в Прохоров день. Почему 10 августа нельзя играть свадьбу

10 августа православная церковь чтит память святых диаконов Прохора, Пармена, Тимона, Николая, Никанора, Филиппа и Стефана.


Что нельзя делать в Прохоров день:

- В этот день нельзя ходить за грибами с плохим настроением, иначе грибник вернется с пустой корзиной;

- 10 августа нельзя есть яблоки, но обязательно нужно съесть хотя бы одну грушу, тогда уйдут все неприятности;

- Этот день не самый благоприятный для заключения браков. Предки считали, что брак заключенный 10 августа обречен на измену одного из супругов;

- Если вы не хотите, чтобы ваши доходы сократились, то сегодня не поддерживайте разговор с друзьями или коллегами о своих доходах.
 

Что можно делать 10 августа:

- Нужно съесть хотя бы одну грушу, тогда будет мир и спокойствие на душе;

- В этот день собирали растения, считалось, что 10 августа, они обретают особую лечебную силу;

- В этот день готовили картофельные и грибные блюда;




Александра Бахтина
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.