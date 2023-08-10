Народные приметы в Прохоров день. Почему 10 августа нельзя играть свадьбу

10 августа православная церковь чтит память святых диаконов Прохора, Пармена, Тимона, Николая, Никанора, Филиппа и Стефана.

- В этот день нельзя ходить за грибами с плохим настроением, иначе грибник вернется с пустой корзиной;

- 10 августа нельзя есть яблоки, но обязательно нужно съесть хотя бы одну грушу, тогда уйдут все неприятности;

- Этот день не самый благоприятный для заключения браков. Предки считали, что брак заключенный 10 августа обречен на измену одного из супругов;

- Если вы не хотите, чтобы ваши доходы сократились, то сегодня не поддерживайте разговор с друзьями или коллегами о своих доходах.



Что можно делать 10 августа:

- Нужно съесть хотя бы одну грушу, тогда будет мир и спокойствие на душе;

- В этот день собирали растения, считалось, что 10 августа, они обретают особую лечебную силу;

- В этот день готовили картофельные и грибные блюда;