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10:00, 10 августа 2023 года В двух школах Мценска обновят спортзалы к новому учебному году В этом поможет нацпроект "Образование".







Спортивные залы преобразятся в школах №1 и №9. В первой школе работы еще продолжаются. Строители уже заменили деревянные элементы конструкции крыши и гидроизоляцию. Старое перекрытие заменено на стальной профилированный лист, в настоящее время продолжается демонтаж старого потолка. Окончание работ намечено на 18 августа.



В самой большой школе Мценска под номером 9 спортзал уже полностью отремонтировали, его сдали и приняли раньше намеченного срока. Для мальчиков и девочек появились раздельные раздевалки, также заменены окна, отремонтирован потолок и покрашены стены. В скором времени появятся новые теннисные столы и ракетки.





Анна Вайсергисер



