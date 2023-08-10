Самыми популярными именами новорожденных орловцев стали Михаил и София

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9:30, 10 августа 2023 года
Самыми популярными именами новорожденных орловцев стали Михаил и СофияОб этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.
Фото: архив "Вести-Орел"
В региональном управлении ЗАГС озвучили самые популярные и менее востребованные детскими имена за семь месяцев 2023-го года. За это время родились 1392 мальчика и 1284 девочки.
Чаще всего новорожденным мальчикам давали имя Михаил – 79 раз. Именем София или Софья названы 75 девочек.
Также популярными именами младенцев остаются Александр, Иван, Егор, Максим, Арсений, Марк. Имена Эдуард, Святослав, Роберт, Адам и Олег наоборот, становятся менее востребованными.
Среди имен новорожденных девочек преобладают имена Мария, Анна, Варвара, Ева, Полина, Василиса и Вероника. Растет популярность имен Мирослава и Есения. Одну малышку назвали Афина.
Артем Ежаков
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