Главная » Новости



9:30, 10 августа 2023 года Самыми популярными именами новорожденных орловцев стали Михаил и София Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.



Фото: архив "Вести-Орел"

В региональном управлении ЗАГС озвучили самые популярные и менее востребованные детскими имена за семь месяцев 2023-го года. За это время родились 1392 мальчика и 1284 девочки.



Чаще всего новорожденным мальчикам давали имя Михаил – 79 раз. Именем София или Софья названы 75 девочек.



Также популярными именами младенцев остаются Александр, Иван, Егор, Максим, Арсений, Марк. Имена Эдуард, Святослав, Роберт, Адам и Олег наоборот, становятся менее востребованными.



Среди имен новорожденных девочек преобладают имена Мария, Анна, Варвара, Ева, Полина, Василиса и Вероника. Растет популярность имен Мирослава и Есения. Одну малышку назвали Афина.





Артем Ежаков



