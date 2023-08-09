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20:30, 9 августа 2023 года В орловский филиал фонда "Защитники Отечества" поступило более 300 обращений за два месяца По каждому из них было принято положительное решение.



Фото: архив "Вести-Орел"

За первые два месяца работы в фонд "Защитники Отечества", который специализируется на помощи участникам СВО, жители региона направили около 350 обращений. Они касались получения полагающихся мер поддержки и льгот. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Вадим Соколов на заседании межведомственной комиссии.



Благодаря фонду несколько участников спецоперации получили удостоверение ветерана боевых действий. Кроме того, семьям бойцов помогли решить вопросы, касающиеся медицинского обслуживания, получения пособия на детей, трудоустройства, обучения, а также трудностей в быту.





Ксения Солоухина



