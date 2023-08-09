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19:35, 9 августа 2023 года В сентябре налоговики начнут рассылать орловцам уведомления Есть возможность получать их через Госуслуги.



Фото: архив "Вести-Орел"

В сентябре УФНС России по Орловской области начнет рассылать налоговые уведомления. Управление направит более 330 тысяч извещений об исчисленных суммах имущественных налогов за 2022 год.



С 1 июня у физлиц есть возможность получения налоговых уведомлений через портал Госуслуг. Оплатить начисления также можно онлайн. Такой возможностью воспользовались уже более 400 орловцев. Как оформить такой способ, подробно указано на портале регионального УФНС.





Артем Ежаков



