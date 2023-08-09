Главная » Новости



19:30, 9 августа 2023 года В Орловском драмтеатре увековечат память об актрисе Вере Васильевой На стендах разместят костюмы, в которых она играла в спектаклях, а также фотографии.



Фото: соцсети ОГАТ им. И. С. Тургенева

Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась 9 августа в возрасте 97 лет. В Орловском академическом театре имени Тургенева она выступала с 1989 по 1999 год. С ее участием прошли постановки "Воительница", "Без вины виноватые", "Филумена Мартурано".



По информации пресс-службы областного правительства, в драмтеатре уже начали подбирать объекты для стенда памяти Веры Васильевой. В театральном музее хранятся костюм и шляпка из спектаклей, в которых участвовала актриса, а также альбомы с ее фотографиями.





Ксения Солоухина



