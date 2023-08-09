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19:00, 9 августа 2023 года

В Орловской области инвалиды смогут без проблем проголосовать на губернаторских выборах

В регионе живут более 53 тысяч таких избирателей.

Фото: архив "Вести-Орел"

9 августа в Орловской областной специальной библиотеке для слепых имени Абашкина состоялся семинар для избирателей, являющихся инвалидами. Его участникам показали Модельный избирательный участок, информационно-разъяснительные материалы, набранные крупным шрифтом и шрифтом Брайля.

Как сообщает региональный информационный портал, в дни голосования на участке будут вывешены информационные плакаты с информацией о кандидатах. На них будет размещен QR-код. Просканировав его, инвалиды по зрению смогут ознакомиться со звуковым содержанием. Также приобретены лупы с подсветкой.

В регионе живут более 53 тысяч избирателей с инвалидностью, включая 2918 инвалидов по зрению и более 2300 – по слуху. Они также смогут проголосовать на дому.


Артем Ежаков
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