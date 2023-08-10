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8:00, 10 августа 2023 года Юные орловчанки привезли золото и серебро с всероссийских соревнований по бадминтону Одна из спортсменок стала абсолютной чемпионкой, успешно выступив в трех разрядах.



Фото: Центр спортивной подготовки

Всероссийские соревнования по бадминтону прошли в станице Голубицкая Краснодарского края. В них поучаствовали порядка 200 человек из 18 регионов страны. Орловские спортсменки несколько раз поднимались на пьедестал.



По информации департамента физической культуры и спорта, в возрастной группе до 11 лет Мария Назарова стала абсолютной чемпионкой. Она победила в одиночном разряде, а также в смешанной и женской парных категориях. Еще одна орловчанка Тамара Рыманова стала обладательницей золотой медали в женской паре. Также она завоевала серебро в одиночном разряде и смешанной паре.





Ксения Солоухина



