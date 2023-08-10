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5:00, 10 августа 2023 года Топ-5 продуктов, которые нужно есть в жару В этот список не входит мороженое.



Фото: архив "Вести-Орел"

Жаркую погоду все переносят по-разному. Чаще всего в этом помогает питьевая вода и привычные, доступные продукты. Несмотря на это в рационе должны присутствовать продукты, которые помогут комфортно себя чувствовать в знойный день.



Трудно поверить, но дыня может утолить даже самую сильную жажду, а еще она низкокалорийный плод, который содержит почти 95% воды.



Листовые овощи хорошие помощники в жару. В них около 85% воды, они легко усваиваются и не создают тяжесть в желудке. Отличный вариант для обеда – летний салат.



Помидоры советуют добавлять в жару в каждое блюдо. Они все состоят на 95% из воды.



Мята, конечно, не может посоревноваться в количестве содержания воды, но при этом дает ощущение прохлады. Эта пряная трава заставляет наш организм чувствовать холод.



Легкие супы - самый лучший выбор в жару. Из-за большого количества воды они утоляют и голод и жажду.





Александра Бахтина



