четверг 10.08.2023 05:47:01 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

5:00, 10 августа 2023 года

Топ-5 продуктов, которые нужно есть в жару

В этот список не входит мороженое.

Фото: архив "Вести-Орел"

Жаркую погоду все переносят по-разному. Чаще всего в этом помогает питьевая вода и привычные, доступные продукты. Несмотря на это в рационе должны присутствовать продукты, которые помогут комфортно себя чувствовать в знойный день.

Трудно поверить, но дыня может утолить даже самую сильную жажду, а еще она низкокалорийный плод, который содержит почти 95% воды.

Листовые овощи хорошие помощники в жару. В них около 85% воды, они легко усваиваются и не создают тяжесть в желудке. Отличный вариант для обеда – летний салат.

Помидоры советуют добавлять в жару в каждое блюдо. Они все состоят на 95% из воды.

Мята, конечно, не может посоревноваться в количестве содержания воды, но при этом дает ощущение прохлады. Эта пряная трава заставляет наш организм чувствовать холод.

Легкие супы - самый лучший выбор в жару. Из-за большого количества воды они утоляют и голод и жажду.


Александра Бахтина
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.