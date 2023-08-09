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18:00, 9 августа 2023 года Главный архитектор Орла рассказала о преимуществах новой дороги по улице Орловских партизан Сама трасса уже существует – по проекту ее продлят на 400 метров.



Фото: архив "Вести-Орел"

Главный архитектор Орла Мария Родштейн рассказала о плюсах новой дороги по улице Орловских партизан. Напомним, что она будет идти по краю лесополосы и затронет 5% от нее. Проектом предусмотрен ремонт существующей дороги и строительство 400 метров новой.



После реализации проекта будет построена новая двухполосная дорога с освещением, тротуарами, лежачими полицейскими, дополнительными парковочными местами.



Также проектом предусмотрены защита инженерных сетей, которые питают дома №2 и 4, создание единой сети ливневок. Сейчас стоки стихийно выходят в лесной массив.



После завершения строительства высадят более тысячи зеленых насаждений. Местные жители получат новый благоустроенный парк.





