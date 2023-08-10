четверг 10.08.2023 08:02:32 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

7:00, 10 августа 2023 года

Владимир Путин учредил новое звание "Заслуженный работник ОПК"

Соответствующий документ вступил в силу с момента подписания.

Фото: архив "Вести-Орел"

Президент России Владимир Путин своим указом учредил новое почетное звание – "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса". Звание должно присваиваться, как правило, не ранее чем через 20 лет после начала профессиональной деятельности. Если работник занят на особо вредных и тяжелых работах, то срок может сокращаться до 15 лет.

Одно из самых известных предприятий "оборонки" на Орловщине – завод "Орелтекмаш". В частности, в прошлом году его продукция была представлена на форуме "Армия". Предприятие выпускает товары для военного и гражданского сегментов. Это, например, композитные модули, из которых можно в короткое время собрать жилье или полевой госпиталь.





Артем Ежаков
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.