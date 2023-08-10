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7:00, 10 августа 2023 года Владимир Путин учредил новое звание "Заслуженный работник ОПК" Соответствующий документ вступил в силу с момента подписания.



Фото: архив "Вести-Орел"

Президент России Владимир Путин своим указом учредил новое почетное звание – "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса". Звание должно присваиваться, как правило, не ранее чем через 20 лет после начала профессиональной деятельности. Если работник занят на особо вредных и тяжелых работах, то срок может сокращаться до 15 лет.



Одно из самых известных предприятий "оборонки" на Орловщине – завод "Орелтекмаш". В частности, в прошлом году его продукция была представлена на форуме "Армия". Предприятие выпускает товары для военного и гражданского сегментов. Это, например, композитные модули, из которых можно в короткое время собрать жилье или полевой госпиталь.











Артем Ежаков



