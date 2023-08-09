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19:14, 9 августа 2023 года

Москва передала Орлу 60 единиц дорожно-коммунальной техники

Машины прибыли 9 августа.

Фото: соцсети Андрея Клычкова

В Орел 9 августа прибыла новая дорожно-коммунальная техника для региональных служб. Всего поступило 60 единиц современного оборудования для содержания автодорог и комплектования аварийной службы региона.

Техника передана из Москвы в рамках соглашения о сотрудничестве между регионами. Это погрузочные и уборочные машины, экскаваторы, КАМАЗы, манипуляторы и бульдозеры.
"Все машины в хорошем состоянии, полностью укомплектованы и готовы к работе. Часть техники будет распределена по муниципалитетам. После технической подготовки оборудования и набора водителей машины приступят к работе", – заявил в социальных сетях губернатор Андрей Клычков.
 




Артем Ежаков
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