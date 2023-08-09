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22:30, 9 августа 2023 года Две орловские библиотеки поборются за преображение Возможную модернизацию учреждений анонсировал мэр Юрий Парахин.



Фото из архива

Речь идет о библиотеке семейного чтения и библиотеке Тургенева. Заявки культурные учреждения уже сформировали и направили в профильное министерство на прошлой неделе.



Следующий этап – это конкурсный отбор. При модернизации сформируют зоны для литературного отдыха читателей разных возрастов. Для людей с ограниченными возможностями здоровья библиотека семейного чтения подходит на 100%.



– Семьи нашего города получат уникальную возможность совместно проводить досуг, общаться, заниматься учебой и творчеством в современных, комфортных условиях, - рассказала директор централизованной библиотечной системы Орла Ирина Гладкова.





Сергей Силаев



