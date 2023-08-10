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9:00, 10 августа 2023 года Суд рассмотрит дело орловчанки, незаконно получавшей чернобыльские выплаты Прокурор утвердил обвинительное заключение.





Уголовное дело по статье за мошенничество завели на жительницу Залегощенского района. Ранее женщине назначили чернобыльские выплаты, так как она была зарегистрирована в населенном пункте, относящемся к льготной зоне. Позже она переехала в Москву, не уведомив об этом сотрудников пенсионного фонда, и продолжила незаконно получать пособие. В общей сложности из бюджета ей выплатили более 400 тысяч рублей. Как сообщили в прокуратуре Орловской области, дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Залегощенский районный суд.





Ксения Солоухина



