В Ливенском районе завершили строительство универсальной спортплощадки

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8:30, 10 августа 2023 года
В Ливенском районе завершили строительство универсальной спортплощадкиРаботы закончили раньше срока.
Новая спортивная площадка в слободе Беломестное Ливенского района появилась в рамках реализации нацпроекта “Образование”. На территории объекта местные жители смогут играть в футбол, волейбол, баскетбол, а также тренироваться для сдачи нормативов ГТО.
По информации тг-канала “Телеграммы из Орла”, сумма контракта на строительство составила 2,6 миллиона рублей.
Ксения Солоухина