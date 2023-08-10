В Ливенском районе завершили строительство универсальной спортплощадки

Работы закончили раньше срока.

Новая спортивная площадка в слободе Беломестное Ливенского района появилась в рамках реализации нацпроекта “Образование”. На территории объекта местные жители смогут играть в футбол, волейбол, баскетбол, а также тренироваться для сдачи нормативов ГТО.

По информации тг-канала “Телеграммы из Орла”, сумма контракта на строительство составила 2,6 миллиона рублей.