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18:26, 9 августа 2023 года Под Орлом новая водонапорная башня обеспечит качественной водой почти 300 человек Подключать объект начнут уже в ближайшее время.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

В Колпнянском районе Орловской области установили новую водонапорную башню. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла". Сооружение пришло на смену двум башням, снабжавшим водой деревни Тимирязево и Карташовка.



Новый объект обеспечит качественной водой 262 человека. Подключат башню к водоснабжению уже в ближайшее время.



Напомним, что на Орловщине ведется большая работа по обеспечению населения качественной питьевой водой. Так, в Орле продолжается строительство станции умягчения на Окском водозаборном узле. На возведение объекта направили более 200 миллионов рублей.







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Артем Ежаков



