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15:30, 9 августа 2023 года Две орловчанки попробуют силы в конкурсе "Директор года" В борьбу вступят руководители школы №6 и лицея №18.



Фото: министерство просвещения Российской Федерации

Директор образовательного учреждения №6 Елена Толмачева трудится уже 26 лет. На должность руководителя ее назначили три года назад. За это время среди учителей появился обладатель гранта президента РФ, два победителя отбора лучших учителей за достижения в педагогической деятельности. Елена Толмачева в 2016 году была награждена почетной грамотой министерства образования и науки Российской Федерации.



Оксана Позднякова, руководитель лицея №18, возглавляет его на протяжении шести лет. Она уделяет большое внимание военно-патриотическому и экологическому воспитанию молодежи. Одним из достижений стало второе место юнармейцев лицея в конкурсе "Наследники Победы" от академии ФСО, сообщили в пресс-службе мэрии.



Во всероссийском конкурсе "Директор года" могут участвовать руководители с общим стажем работы не менее трех лет. По итогам конкурсных испытаний станут известны имена десяти лауреатов, пяти призеров и одного победителя. Имя "директора года" станет известно 5 октября 2023 года. Его объявят на торжественной церемонии в государственном Кремлевском дворце.





Сергей Силаев



