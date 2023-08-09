В Орловской области продолжается программа досрочного кровельного ремонта

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18:00, 9 августа 2023 года
В Орловской области продолжается программа досрочного кровельного ремонтаНа следующий год уже запланирован ремонт 58 крыш.
На Орловщине уже который год идет программа по досрочному ремонту крыш многоквартирных домов. На следующий год уже запланирован ремонт кровли 58 домов.
Сейчас в областной столице работы почти закончены. Из 13 объектов сданы 12.
Большое внимание уделяется не только кровле. В некоторых домах проводят ремонт фасада, электроснабжения и отопления. Ремонтируют подвалы и систему водоснабжения.
Всего за весь период действия программы досрочного ремонта на территории Орловской области капитально отремонтировано 587 крыш.
Илья Кондрашов
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