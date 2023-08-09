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17:00, 9 августа 2023 года

Орловский сталепрокатный завод осваивает новые виды продукции

На предприятии продолжили свой курс на импортозамещение.


На Орловском сталепрокатном заводе на протяжении последних 10 лет активно осваивают новые виды продукции, благодаря чему удалось встать на рельсы импортозамещения.

В производстве гибких упоров предприятие уже потеснило Германию и Китай, а также заняло 90% российского рынка. На реализацию инвестпроектов за последние несколько лет вложили более миллиарда рублей.

Активно обновляется оборудование, что позволило стать частью крупнейших строек страны: 60 тонн высокопрочного крепежа держат "СКА Арену", почти две тысячи тонн понадобилось для реализации проекта "Арктик СПГ 2". Модернизация дала толчок для освоения и внедрения более 110 видов новой продукции.


Анна Вайсергисер
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