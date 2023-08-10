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1:30, 10 августа 2023 года

Россиянам стало дороже ездить на такси

Тарифы достигли максимума за 10 лет.

Фото: архив "Вести-Орел"

В России цены на такси достигли максимума за 10 лет. Об этом сообщили в Росстате. Стоимость услуги добралась до 32,5 рубля в расчете на километр.

Рост начался в апреле 2021-го года. В первом полугодии 2022-го года увеличение составило 2,7%, а за аналогичный отрезок 2023 –го года – 4,03%.

Напомним, что в Орловской области этим летом приняли законопроект о регулировке работы легкового такси. В его рамках перевозчиков и службы заказа обяжут передавать данные о тарифах за перевозку в "Орелтрансигнал" и размещать информацию о них на сайте департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения. Также документ затрагивает ряд организационных моментов.

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Артем Ежаков
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