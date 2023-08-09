Вера Васильева, игравшая в Орловском театре, скончалась на 98-м году жизни

Народная актриса СССР умерла 9 августа.

Фото: соцсети ОГАТ им. И.С.Тургенева

Более 10 лет народная актриса отдала Орловскому театру ОГАТ имени И.С.Тургенева. Первый спектакль на орловской сцене состоялся в 1989 году. Тогда Вера Васильева сыграла роль Домны Платоновны в спектакле "Воительница" Лескова.

На нашей сцене она смогла реализовать себя как актрису, играя те роли, которые не могла исполнить на сцене Большого театра. Вторая ее роль в Орле была в спектакле "Без вины виноватые", где Вера Кузминична играла Кручинину.

Актриса очень восхищалась провинциальными театрами и по окончании службы в ОГАТ имени И.С. Тургенева не прерывала общение с актерами и режиссерами еще долгое время, рассказал корреспонденту сайта "Вести-Орел" сотрудник ОГАТ имени Тургенева Алексей Костяков.