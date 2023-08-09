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13:30, 9 августа 2023 года Орловец предстанет перед судом за угрозу убийством полицейскому и пьяную езду Житель Орловского округа был в розыске.



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Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, которого обвиняют в совершении ряда преступлений. Следствие считает, что орловец применил насилие и оскорбил представителя власти, неправомерно завладел автомобилем без цели хищения, управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения, а также подделал документы.



По информации СУ СК РФ по Орловской области, обвиняемый в августе 2020 года оскорбил нецензурными словами прибывших на выезд страж порядка в дом Северного района Орла. Затем орловец взял нож в руку и пригрозил убийством полицейскому.



– В ту же ночь фигурант завладел автомобилем и в состоянии алкогольного опьянения, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, был остановлен сотрудниками ДПС, которым предъявил поддельное водительское удостоверение, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Мужчина скрывался от правоохранителей, а затем был задержан. Следователи собрали достаточное количество доказательств. Теперь в деле будет разбираться суд.





Сергей Силаев



