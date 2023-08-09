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12:15, 9 августа 2023 года

В сквере Семьи Орла появится отапливаемый туалет

Работы выполнят в рамках благоустройства общественной территории.

Фото: скриншот документации на сайте Госзакупок

Администрация Орла организовала тендер на работы по изготовлению и установке общественного туалета в сквере Семьи. Начальная цена – 9,863 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте Госзакупок.

Согласно проекту, работы начнутся после заключения контракта, а завершиться они должны в течение 80 календарных дней. Санитарный комплекс будет иметь четыре отдельных кабины и терминал оплаты наличным или безналичным способом.

Оборудование, установленное в комплексе, должно быть работоспособно при температуре окружающей среды от минус 35°С до плюс 45°С и должно сохранять работоспособность после пребывания в нерабочем состоянии при температуре наружного воздуха минус 400С, при условии отсутствия воды в туалетной системе и опорожненных баков, - сказано в проектной документации.


Сергей Силаев
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