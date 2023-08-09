В Ливнах в тройном ДТП пострадали четыре человека

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12:30, 9 августа 2023 года
В Ливнах в тройном ДТП пострадали четыре человекаГоспитализация им не потребовалась.
Фото: Региональное УГИБДД
Авария случилась 8 августа в начале девятого вечера на улице Дружбы Народов в Ливнах. В Районе дома № 126 “Лада Гранта” въехала в “Опель”, который после столкнулся с кроссовером “Киа”.
По информации регионального УГИБДД, травмы получили четыре человека: 19-летний водитель отечественной легковушки, две девушки, ехавшие вместе с ним, а также женщина, которая была за рулем “Опеля”.
Ксения Солоухина