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12:30, 9 августа 2023 года В Ливнах в тройном ДТП пострадали четыре человека Госпитализация им не потребовалась.



Фото: Региональное УГИБДД

Авария случилась 8 августа в начале девятого вечера на улице Дружбы Народов в Ливнах. В Районе дома № 126 “Лада Гранта” въехала в “Опель”, который после столкнулся с кроссовером “Киа”. По информации регионального УГИБДД, травмы получили четыре человека: 19-летний водитель отечественной легковушки, две девушки, ехавшие вместе с ним, а также женщина, которая была за рулем “Опеля”.





Ксения Солоухина



