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11:43, 9 августа 2023 года Федеральная комиссия одобрила заявку Орловской области на строительство водовода за миллиард Объект позволит улучшить водоснабжение для 150 тысяч человек.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Правительственная комиссия по региональному развитию подвела итоги конкурса ЖКХ на получение инфраструктурных кредитов. Победителями стали 32 региона РФ, в том числе и Орловская область. Регион получит более миллиарда рублей на строительство водовода.



Как рассказали в департаменте ЖКХ Орловской области, новый водовод пройдет по улице Машиностроительной до границ Орла, а затем по землям Орловского округа "вернется" в Орел на Карачевское шоссе.



– Реализация проекта по строительству водовода позволит улучшить водоснабжение для более 150 тысяч жителей Заводского и Советского районов города Орла, - сообщили в департаменте ЖКХ региона.





Сергей Силаев



