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11:30, 9 августа 2023 года В Орле подросток-велосипедист скончался после столкновения с авто Трагедия случилась на нерегулируемом пешеходном переходе.



Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Авария произошла 8 августа в 18.00. Водитель 40 лет ехал на "Киа Рио" по улице Городской. В районе дома №99 мужчина наехал на 16-летнего подростка, который переезжал нерегулируемый пешеходный переход.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, после наезда на подростка водитель "Киа" столкнулся с автомобилем "Фольксваген Тигуан". В результате ДТП велосипедист скончался на месте происшествия до приезда медиков.





Сергей Силаев



