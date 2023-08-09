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12:00, 9 августа 2023 года В Орловской области ремонтируют пять мостов Три из них уже привели в порядок.



Фото: Пресс-службы правительства региона

В рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги” в этом году на Орловщине обновляют пять мостов. На данный момент отремонтировали переправы в трех районах области: через реки Крома, Филенка и Тим. Как сообщил губернатор Андрей Клычков в своих соцсетях, активно идут работы по строительству моста между деревнями Касьяновка и Тайное в Орловском округе. Объект планируют сдать следующим летом.Также в областном центре продолжается реконструкция Красного моста. Подрядчик выполняет поставленные задачи в срок. На данный момент завершается надвижка новых пролетов, которые вскоре опустят на опоры. Ремонт социально-значимых объектов контролирует глава региона.





Ксения Солоухина



