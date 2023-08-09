Главная » Новости



14:30, 9 августа 2023 года Более 500 жителей Орловской области повысили финансовую грамотность с начала года Мероприятия прошли в центрах занятости региона.





Специалисты центров занятости провели более 50 встреч с безработными, которые проходят соцадаптацию, и школьниками, участвующими в мероприятиях по профориентации. В общей сложности финансовую грамотность повысили 565 жителей области. По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", участникам рассказывали, как обезопасить себя от телефонных аферистов и интернет-мошенников, как использовать предлагаемые банками финансовые возможности для создания собственного бизнеса, а также о способах защиты прав потребителей.





Ксения Солоухина



